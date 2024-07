Jürgen Klopp de retour à Liverpool !

Quelques mois seulement après son départ de Liverpool, Jürgen Klopp va reprendre une place au sein des Reds. Très engagé socialement pendant son passage, l’entraîneur allemand va devenir ambassadeur de la Fondation Liverpool FC. «Je suis vraiment fier de poursuivre mon travail avec eux et d’être nommé premier ambassadeur honoraire de la Fondation LFC. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons faire avec cela maintenant que j’ai plus de temps libre», a déclaré Klopp après sa nomination.

La suite après cette publicité

Même si ce n’est pas proche du carré vert, Klopp va continuer d’aider une ville pour laquelle il a déjà beaucoup fait. «Son soutien a été inestimable pour nous au fil des années et le fait que cela continue est fantastique et souligne son engagement envers la Fondation et le travail que nous continuons à faire dans toute la région de la ville de Liverpool», a tenu à rappeler Matt Parish, PDG de la Fondation LFC. L’histoire d’amour n’est donc pas véritablement finie entre Klopp et le club de la Mersey.