Everton : Rafael Benítez réagit aux protestations des supporters contre son arrivée

Présent ce mercredi en conférence de presse, Rafael Benítez s’est exprimé sur les protestations de supporters à l’annonce de son arrivée sur le banc d’Everton. Certains fans des Toffees avaient installé des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire « Benitez pas le bienvenu » ou encore « *va te faire f*** Benítez ».

« Pour être honnête, les supporters d'Everton autour de chez moi sont assez heureux et très encourageants, même ceux de Liverpool ont accepté cela comme une opportunité. À propos des banderoles, on peut parler d’une ou deux personnes, on ne sait jamais », a déclaré l’ancien entraîneur de Liverpool ( il a coaché les Reds de 2004 à 2010). Il a également ajouté à ce propos : « j’en étais convaincu quand j’ai décidé de dire oui, même quand j’ai décidé de commencer les discussions. Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur, c’est même l’opposé. Je veux gagner, je veux bien faire. Être compétitif, être ambitieux. »

Rafa on the banner: "To be fair, the Evertonians around my place are quite happy and very supportive, even the Liverpudlians accepted it was an opportunity. About the banners, we can talk about one, two people - you never know."