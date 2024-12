Mercato OM : le phénomène Samy Bedja affole déjà l’Europe !

Champion de France U17, vainqueur de la Coupe Gambardella, l’Olympique de Marseille commence à se faire un nom tout doucement au niveau de la formation. Et la génération qui arrive n’est pas mal non plus emmenée par un phénomène né en 2010 qui bat record de précocité sur record de précocité. Samy Bedja, puisque c’est de lui dont il s’agit, est, ce que l’on appelle clairement, un crack. Ce n°10 généreux à la récupération a toutes les qualités d’un milieu de terrain, à savoir la percussion, l’explosivité, la vision du jeu et des qualités de dribble largement supérieures à la moyenne dans sa catégorie d’âge, a commencé à se distinguer en U13. Elu meilleur joueur du trophée de Joinville (le plus gros tournoi U13 d’Europe), il a reçu la même distinction dans la catégorie U14 à Sens dans un tournoi européen de réputation équivalente.

Guy Roux et Guy Stéphan présents sur place lui ont d’ailleurs remis le trophée de meilleur joueur du tournoi et n’ont pas caché leur étonnement devant la précocité et la maturité affichés par le jeune marseillais. Avec l’OM au niveau national, il impressionne également. Surclassé en U15, il a impressionné au poste de relayeur en marquant 8 buts et en délivrant 7 passes décisives. Déjà auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 9 matches cette saison, il avait fait une entrée remarquée lors du premier match U17 National de la saison de l’OM face à Castelnau, ce qui a fait de lui le plus jeune joueur du championnat U17 Nat.

Aujourd’hui, il s’entraîne régulièrement avec les U17 et a intégré l’équipe de France U15 où il totalise déjà deux sélections. Du côté du club phocéen, on suit avec attention la progression de ce jeune talent qui affole déjà les plus grands clubs européens. Selon nos informations, le FC Barcelone, Manchester United, le Benfica, Dortmund, le Bayer Leverkusen et Salzbourg suivent son évolution avec la plus grande attention. Disposant d’un contrat ANS avec l’OM, il ne peut quoiqu’il arrive pas quitter son club formateur avant ses 16 ans. Pour la suite, nul doute que le principal intéressé analysera l’évolution du projet marseillais au niveau du centre de formation notamment avant de prendre une décision finale quant à son avenir. Une chose est sûre, retenez bien le nom de Samy Bedja, vous n’avez pas fini d’en entendre parler.