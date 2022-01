Premier League : le match entre Everton et Leicester reporté !

La Premier League a décidé de reporter la rencontre entre Everton et Leicester qui devait avoir lieu ce mercredi pour cause de Covid. L'effectif de Leicester est décimé par le virus et le club ne dispose pas du nombre requis de joueurs pour le match (13 joueurs de champ et un gardien).

La rencontre a été reportée à une date ultérieure. «Nous nous excusons pour les désagréments et les perturbations causés aux supporters qui avaient prévu d'assister et de regarder le match, et nous sommes conscients que les reports décevront les supporters», a annoncé la Premier League dans un communiqué.