PL : Leeds United brille contre Fulham mais se fait des frayeurs

Battu de justesse dans un match dingue face à Liverpool pour son retour en Premier League (4-3=, Leeds United défiait cette fois un autre promu pour le compte de la 2e journée. Contre Fulham, les Peacocks de Marcelo Bielsa continuaient avec le même esprit offensif et trouvaient la faille après seulement cinq minutes. C'est l'ancien Monégasque Helder Costa qui envoyait sur la gauche de la surface un missile sous la barre transversale d'Alphonse Areola (1-0, 5e). Dominateur, Leeds United se faisait néanmoins surprendre avec une incursion de Joe Bryan sur la gauche de la surface. Robin Koch faisait faute et concédait déjà son deuxième penalty de la saison. Aleksandar Mitrovic se chargeait de le transformer sur la gauche du but (1-1, 34e). Cependant, Leeds United obtenait à son tour un penalty suite à un accrochage de Joe Bryan sur Patrick Bamford dans la surface et Mateusz Klich marquait (2-1, 41e).

Le Polonais se distinguait ensuite en passeur en trouvant lancé Patrick Bamford sur la gauche de la surface. L'ancien de Chelsea trompait Alphonse Areola d'une frappe croisée sur la droite (3-1, 50e). Leeds United déroulait et Helder Costa profitait d'un déboulé de Patrick Bamford sur la gauche et envoyait une frappe lourde au fond des filets (4-1, 57e). En position de force, Leeds United se faisait peur avec la réduction du score de Bobby Decordova-Reid bien lancé par André-Frank Zambo Anguissa (4-2, 62e). Fulham se mettait à y croire et Kenny Tete débordait sur la droite et centrait au second poteau pour Aleksandar Mitrovic. Dans les airs, le Serbe dominait Liam Cooper et marquait de la tête un doublé (4-3, 67e). Le match devenait fou, mais le score n'évoluait pas. Après une défaite 4-3 contre Liverpool pour lancer sa saison, Leeds United s'impose 4-3. La bande de Marcelo Bielsa va faire le spectacle cette année.

