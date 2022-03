AS Monaco : un nouveau courtisan de luxe débarque pour Aurélien Tchouaméni

Nul ne sait encore où Aurélien Tchouaméni (22 ans) évoluera la saison prochaine. Mais une chose est sûre : l’AS Monaco va largement rentabiliser l’achat de l’ancien Bordelais, qui lui a coûté 21 M€ en 2020. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, l’international français (8 sélections, 1 but) ne devrait en effet pas rester sur le Rocher cet été. Courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le natif de Rouen aura l’embarras du choix.

Interrogé à ce sujet, le principal intéressé avait toutefois indiqué qu’il ne fallait « pas forcément jouer au Real Madrid ou à Manchester City pour être en sélection », avant de faire un beau compliment sur le PSG. « C’est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis le début de l’ère qatari, ils ont des objectifs. Malheureusement, ils n’ont pas encore remporté la Ligue des Champions mais ils ont plein de titres, de grands joueurs. Ils ont envie d’aller chercher plus loin, mais ils ont déjà une grande équipe. » Le club de la capitale il pour autant une longueur d’avance sur ses concurrents ?

Chelsea, un concurrent sérieux mais…

Pas forcément. En Espagne, les médias assurent que le Real Madrid est toujours en pole, même si une arrivée du Français en Liga sera liée à celle d’Erling Haaland. En clair, si la Casa Blanca recrute le Norvégien, en plus de Kylian Mbappé, elle n’aura pas les fonds nécessaires pour attirer Tchouaméni dans ses filets. Aujourd’hui, AS affirme que Chelsea serait également sur les rangs. Recruter un milieu de terrain coté de l’AS Monaco, les Blues l’ont déjà fait avec Tiémoué Bakayoko. Sans grande réussite cependant.

Les Londoniens parviendront-ils à citer tout le monde au poteau ? À Madrid, on pense que le club de Thomas Tuchel et le PSG sont les deux seules équipes à pouvoir offrir une meilleure offre financière au joueur. Mais comme vous le savez, la piste Chelsea reste conditionnée aux décisions du gouvernement britannique. Et si les finances des Blues restent gelées, la question du mercato sera vite réglée.