AS Monaco : retournement de situation pour Philippe Clement

Tombeur du Stade Rennais (3-2) lors de son déplacement au Roazhon Park, vendredi soir, l'AS Monaco, porté par les réalisations de Vanderson, Ben Yedder et Boadu, s'est complétement relancé dans la course au podium et aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Pourtant, au sortir de la défaite à Strasbourg (0-1) le 13 mars dernier, cette ambition européenne semblait lointaine. Éliminés par ailleurs au stade des huitièmes de finale de la Ligue Europa face à Braga, les hommes de Philippe Clement ont pourtant su redresser la barre lors des dernières semaines. Forts d'un succès de prestige contre le Paris Saint-Germain (3-0) avant d'enchaîner deux nouvelles victoires face à Metz (2-1) et contre Troyes (2-1), les Monégasques pointent désormais à la quatrième place, à trois points seulement du podium.

Une dynamique positive qui semble même changer les plans du président monégasque Dimitri Rybolovlev. Fatigué par le niveau de jeu affiché par les siens, le milliardaire russe avait, en effet, programmé le limogeage du vice-président Oleg Petrov, du directeur sportif Paul Mitchell et de l'entraîneur Philippe Clement comme le révélait L'Équipe le 20 mars dernier. Un grand ménage qui semble toutefois quelque peu s'estomper dans l'esprit du dirigeant monégasque, à en croire les dernières informations du quotidien français.

Un peu de répit pour Paul Mitchell et Philippe Clement !

Dans cette optique, si L'Equipe précise que le sort du vice-président Petrov est bien scellé, Rybolovlev souhaiterait cependant laisser une chance aux deux autres dirigeants de l'ASM, à savoir Paul Mitchell et Philippe Clement. Déterminé par ailleurs à bien plus s'impliquer dans les choix de gouvernance du club mais également dans le recrutement des Monégasques, le boss des Asémistes considère que le licenciement de son directeur sportif serait trop onéreux et qu'en cas de départ du Britannique, qui a notamment amené James Bunce au poste de directeur de la performance, l'ASM devrait très certainement revoir toute son organisation.

Un changement de cap qui semble aussi concerner Philippe Clement, en pleine tempête le mois dernier. Arrivé en janvier dernier sur le Rocher, le technicien belge, sous contrat jusqu'en juin 2024, pourrait désormais espérer poursuivre l'aventure sur le banc monégasque. Sauvé par les récentes performances de ses joueurs, l'ancien entraîneur du FC Bruges devra malgré tout confirmer cette bonne période jusqu'à la fin de la saison, au risque d'en faire définitivement les frais. Si le lien entre le patron des Asémistes et le Belge s'est quelque peu réchauffé, la méfiance reste malgré tout de mise. Nul doute alors qu'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions ne serait pas de trop pour assurer au coach de 48 ans un avenir sur le Rocher.