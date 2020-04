LOSC : Loïc Rémy dans l'attente d'une prolongation

Loïc Rémy (33 ans) réalise une belle saison avec le LOSC. L'attaquant français a inscrit 14 buts en 30 matches. Il pourrait cependant ne plus reporter le maillot du club nordiste. Son contrat expire à l'issue de la saison, et l'exercice 2019/2020 ne reprendra pas en raison de la pandémie de coronavirus. Celui qui a porté à 30 reprises le maillot de l'équipe de France attend désormais un signe de sa direction concernant une prolongation. D'après L'Équipe, le buteur s'est entretenu ce mercredi après-midi avec le directeur sportif des Dogues, Luis Campos.

Lors d'un live Instagram dans la soirée, il a confié son envie de rester au club. « Je me sens bien à Lille, il faut voir si tous les paramètres sont réunis .» Mais le temps est compté et l'intéressé se montre inquiet, se justifiant avec le cas José Fonte. « Le sujet n'a pas trop été abordé et je ne sais pas pourquoi, car par exemple, un joueur comme José Fonte a eu une prolongation en début de saison et moi, je n'ai pas eu de contact particulier jusqu'à maintenant. » Le défenseur portugais a lui prolongé jusqu'en 2021 alors que son contrat prenait fin à l'issue de la saison actuelle, à l'instar de Loïc Rémy.