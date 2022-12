Chelsea : grosse inquiétude pour Armando Broja

C'est un gros coup dur pour Armando Broja (21 ans). À l'occasion d'une rencontre amicale entre Aston Villa et Chelsea (victoire 1-0 des Villans), le buteur albanais s'est gravement blessé au genou, comme semblent en témoigner les cris de douleurs qu'il a poussé à la suite d'un contact avec un défenseur du club de Birmingham.

« Malheureusement, il s'est bloqué la jambe lors d'un duel. Il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il a, mais c'est inquiétant. On va croiser les doigts... », a réagi Graham Potter, son entraîneur, après la rencontre. Espérons pour lui qu'il y ait eu plus de peur que de mal.

