JO : l’Argentine se relance face à l’Irak, l’Espagne file en quart de finale

Suite du tournoi olympique de football. Après avoir concédé un premier revers face au Maroc (1-2) au terme d’un scénario totalement lunaire, l’Argentine devait impérativement tourner la page et se relancer face à l’Irak. Au Groupama Stadium de Lyon, l’Albiceleste a fait la course en tête suite à l’ouverture du score de la recrue des Gones, Almada (1-0, 14e) avant que l’Irak ne refroidisse les ardeurs argentines dans le temps additionnel du premier acte par Hussein (1-1, 45e+5).

La suite après cette publicité

Frustrée, l’Argentine a élevé le curseur au retour des vestiaires. Gondou est venu redonner l’avantage aux siens (2-1, 62e) avant que Fernandez ne scelle la victoire de sa sélection en fin de partie (3-1, 85e). Une belle opération pour les hommes de Javier Mascherano qui recollent provisoirement aux Marocains. En parallèle, l’Espagne a connu un scénario similaire au Matmut Atlantique de Bordeaux. Accrochée à la mi-temps par la République dominicaine, Montes de Oca (1-1, 38e) répondant au but du Catalan Fermin (0-1, 24e), la Roja a fait la différence en deuxième période par l’intermédiaire de Baena (1-2, 55e) et Gutierrez (1-3, 70e). Leader de la poule C avec 6 points, l’Espagne valide son ticket pour les quarts de finale du tournoi.