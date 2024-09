L1 : la programmation de la 7e journée est connue

Après un mercato animé et trois premières journées de championnat, les clubs de Ligue 1 profitent de la trêve internationale pour travailler avec les joueurs présents. L’objectif est d’enchaîner le mieux possible jusqu’à la prochaine coupure internationale en octobre. Un mois qui débutera par une septième journée de Ligue 1 et une belle affiche entre l’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers le vendredi 4 octobre à 20h45. Une rencontre diffusée sur DAZN.

Samedi, les passionnés de ballon rond pourront suivre le choc entre le Stade Rennais FC et l’AS Monaco à 21 heures sur DAZN. Une chaîne qui diffusera également la rencontre entre l’OL et le FC Nantes dimanche à 15 heures. Enfin, la grande affiche du dimanche sera OGC Nice-PSG. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 (DAZN).

Le programme télé complet de la 7e journée de L1 :