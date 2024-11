Manchester United : 5 joueurs sont déjà menacés par Ruben Amorim

Il s’attendait sûrement à vivre de meilleurs débuts face à l’un des mauvais élèves de Premier League. Le Manchester United de Ruben Amorim n’a pas pu faire mieux que match nul contre Ipswich Town. Et à l’issue de la rencontre, le nouveau coach des Red Devils n’a pas caché l’ampleur du chantier face auquel il se trouve. Et visiblement, certains de ses joueurs ont déjà perdu du crédit. En effet, l’ancien Mancunien Owen Hargreaves a révélé que le technicien portugais avait été déçu par quatre de ses joueurs : Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, Rasmus Hojlund et Marcus Rashford.

« Il était très frustré, je ne vais pas mentir. Il était juste devant moi et il était vraiment, vraiment frustré par beaucoup de choses. Je pense qu’il a été un peu frustré par le positionnement de Dalot en première mi-temps. Je pense qu’il n’aimait pas vraiment l’équilibre du milieu de terrain, et quand Zirkzee est entré en jeu, je ne pense pas qu’il ait été très satisfait de son positionnement et de celui de Hojlund. Je pense que Marcus (Rashford) ne savait pas toujours où il devait se trouver quand le ballon était dans certaines zones et Ruben était très frustré par cela. Il y a donc beaucoup de choses qui nécessitent un peu de travail. Avant le match, nous avons vu tous les sourires et tout le charme de Ruben Amorim, mais pendant le match, il était vraiment frustré, je pense qu’il a réalisé que cela allait être beaucoup plus difficile que ce qu’il avait imaginé », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.

Certains Red Devils déjà sous pression

Depuis, le Daily Mail a confirmé que Joshua Zirkzee et Rasmus Hojlund font bel et bien partie des grands perdants de cette soirée. Ça tombe mal, cela concerne deux attaquants recrutés à prix d’or (42,5 M€ pour le Batave, 75 M€ pour le Danois). Le premier doit encore s’adapter au championnat anglais, tandis que le second était censé prouver qu’il était le nouveau leader offensif de l’équipe. En vain. Et quand on sait qu’Amorim rêve de ramener un certain Viktor Gyökeres à Old Trafford, Zirkzee et Hojlund ont intérêt à réagir. Et vite.

Enfin, le tabloïd anglais a ajouté qu’un autre Red Devil pourrait faire les frais de l’arrivée d’Amorim. Il s’agit de Christian Eriksen. Le Danois était titulaire aux côtés de Casemiro, mais à 32 ans, il affiche plus de mal à évoluer à l’intensité désirée par son nouveau coach. C’est en partie pour cela, qu’un retour en force du critiqué Manuel Ugarte, qu’Amorim a connu au Sporting CP, a été évoqué. Affaire à suivre.