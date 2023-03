JT Foot Mercato : Manchester City se prépare à de grands changements

Manchester City lance le ménage de printemps

C’est un été animé qui s’annonce chez les Skyblues. En effet, il risque d’y avoir pas mal de changements, avec plusieurs départs de joueurs présents depuis plusieurs années. C’est le cas au milieu de terrain avec Bernardo Silva, qui semble avoir fait son temps du côté de City. En tout cas, ses envies d’ailleurs font les gros titres depuis de nombreuses semaines. Un temps annoncé au Barça, le Portugais pourrait finalement ne pas rallier la Catalogne, le club blaugrana lui préférerait finalement un autre joueur mancunien, à savoir Ilkay Gündogan. Le milieu allemand a l’avantage d’être libre de tout contrat cet été, alors que l’ancien Monégasque couterait jusqu’à 80 M€. Et d’après nos informations, Aymeric Laporte est clairement ouvert à un départ, alors que son temps de jeu a beaucoup diminué cette saison. Lui aussi a été évoqué du côté de Barcelone. Manchester City a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Joško Gvardiol. Le Croate est la priorité du board mancunien comme on vous le révélait en exclusivité sur Foot Mercato. Outre la défense, le club anglais cherche aussi au milieu vu qu’il devrait y avoir des départs dans ce secteur. Le nom de Mateo Kovacic a été évoqué, mais également celui de Bruno Guimarães. Même si pour ce dernier, ce sera compliqué, car Newcastle veut absolument le conserver et est prêt à faire de gros efforts financiers. Autre possibilité, le cas Gavi qui intéresse beaucoup Manchester City. Car son contrat au Barça a été annulé par la Justice, ce qui pourrait abaisser sa clause libératoire à 0€. Mais en coulisses, Erling Haaland ferait le forcing pour faire venir Jude Bellingham. Enfin dernier signe, que le club prépare l’avenir, c’est la prolongation imminente de Julian Álvarez.

Ronaldo l’investisseur

Ronaldo veut s’offrir un nouveau club, lui qui est déjà propriétaire du Real Valladolid en Liga, et de Cruzeiro, au Brésil. D’après le média portugais Maisfutebol, l’ancien buteur du Real Madrid serait intéressé à l’idée d’acquérir le club d’Amora, pensionnaire de Liga 3, la troisième division portugaise.

Les officiels du jour

C’est officiel, Houssem Aouar a rejoint la sélection algérienne. C’était la tendance de ces derniers jours et le joueur de l’OL l’a finalement annoncé dans un post sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, il avait été sélectionné avec les Bleus, mais une seule fois, à l’occasion d’un amical face à l’Ukraine, durant lequel il a disputé 59 minutes. Il pourra donc jouer avec l’Algérie sans problème, même si d’après nos informations, il ne devrait connaître sa première sélection qu’en septembre, vu qu’il revient de blessure et ne serait pas encore à 100%. Dans le même temps, David Pereira Da Costa a prolongé avec le RC Lens et ce jusqu’en 2026 ! C’est officiel depuis ce jeudi.