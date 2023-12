SC Barcelona : qui est Allen Obando, la jeune pépite équatorienne que chassent le PSG et l’AS Monaco ?

Le Paris Saint-Germain ne finit plus de nous surprendre sur le marché des transferts. Après avoir (quasiment) verrouillé deux jeunes joueurs brésiliens, Gabriel Moscardo du Corinthians et Lucas Beraldo de São Paulo, la direction parisienne semble déterminée à faire des emplettes en Amérique du Sud. En effet, selon le journaliste équatorien, José Alberto Molestina qui travaille pour la chaîne RTS Ecuador, le club de la capitale compte bien battre la concurrence naissante pour la signature du jeune attaquant équatorien, Allen Obando (17 ans). Celui qui évolue sous les couleurs du SC Barcelona, actuellement classé à la 2ème place de la Première Division équatorienne, a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. Une prise de renseignements pendant laquelle le prix du principal concerné aurait été fixé : 12 millions d’euros.

Ces informations en provenance de Guayaquil ont été confirmées et relayées dans d’autres presses sud-américaines, notamment dans les colonnes argentines de Olé mais aussi de DSports, branche sportive du géant des médias sudaméricains Direct TV, qui ont même ajouté des détails supplémentaires. En effet, d’après nos confrères, les Parisiens seraient prêts à poser une première offre avoisinant les 7 millions d’euros pour s’attacher les services d’Allen Obando. Une proposition que le PSG espère assez convaincante, alors que les ombres de l’AS Monaco, le Borussia Dortmund et les clubs du City Football Group (Manchester City, Girona, New York City FC, Palermo…) planent au-dessus de l’entourage de l’international U17 (9 capes, 4 buts). Mais une question revient donc : qui est ce Allen Obando dont l’Europe commence à raffoler ?

Un joueur précoce déjà professionnel

Si le Brésil et l’Argentine sont les deux pays d’Amérique du Sud qui viennent naturellement à l’esprit lorsque l’on évoque les pépites et autres stars de demain, d’autres pays plus petits tels que l’Uruguay, le Chili mais aussi l’Equateur sont aussi capables de produire de nouveaux joyaux du football mondial. Né le 13 juin 2006 à Quito, Allen Obando est tombé dans le football très jeune. Pour le média équatorien Expreso, ses parents ont raconté le parcours de leur fils. Carlos Obando, le père d’Allen, est avocat de profession et fan de football par passion, tandis que Monserrat, sa mère, a aussi ce sport dans les veines. Ils se souviennent que le football est entré dans leur vie lorsqu’ils vivaient dans le quartier de La Victoria, à l’entrée d’Esmeraldas. Ici, Allen a commencé à jouer dès l’âge de cinq ans sur un terrain en terre battue et en pierre. Il faisait partie de l’équipe Tolita Sport avant de taper dans l’oeil des plus grands clubs dont l’Independiente del Valle : «Allen avait neuf ans et je l’ai emmené faire un test. À Borbón, il jouait comme milieu de terrain. Cependant, à Sangolquí, ils l’ont placé comme attaquant, là-bas il s’est fatigué, il a grandi et les gens d’Independiente l’ont rejeté. À l’époque, je devais porter sa carte d’identité, personne ne croyait qu’il avait cet âge, parce qu’il était grand», explique son père.

Peu de temps après cet épisode, le SC Barcelona est venu à la rescousse en invitant Allen et son père Carlos à un tournoi organisé à Santo Domingo de los Tsáchilas et c’est ici que les premiers projecteurs nationaux sont venus se braquer sur Obando. Grâce à un but d’Allen, son équipe a remporté le compétition au stade du Mundialito à Guayaquil. Face à une telle manifestation, le président Alfaro Moreno a demandé de s’entretenir avec la famille d’Allen afin de lui proposer de porter officiellement les couleurs du SC Barcelona, alors qu’Allen n’avait encore que 10 ans : «Alfaro Moreno nous a dit qu’ils allaient lui donner une maison, des études et une formation. Il nous a donné deux possibilités : s’entraîner à Esmeraldas ou aller vivre à Guayaquil, et Allen nous a dit qu’il voulait y aller», se rappelle son père Carlos. Petit à petit, il s’est imposé dans les classes jeunes du SC Barcelona au point de faire ses débuts professionnels en 2022 dès l’âge de 16 ans. Il a bien progressé dans l’académie du club, s’établissant comme un buteur prolifique, le manager de l’époque Jorge Célico déclarant plus tard qu’il était un joueur avec «un avenir impressionnant et prometteur». Avant de se blesser aux lombaires cette saison, Allen Obando avait même fêté son premier but dans la victoire de son équipe contre le Deportivo Cuenca (2-1).

La future plus grande vente du SC Barcelona

Encore récemment, Manuel Sierra, agent et représentant du joueur, a parlé sur les ondes Área Deportiva FM, où il a évoqué la situation actuelle d’Obando : «Plusieurs clubs ont déjà posé des questions sur Allen Obando. Il y a une offre officielle dont nous discutons avec Alfaro Moreno, il a déjà suscité l’intérêt de beaucoup», a-t-il alors déclaré en octobre. Depuis, tout semble s’être accéléré autour du natif de Quito avec de nombreux clubs venus prendre des renseignements auprès de la direction du SC Barcelona. D’ailleurs, Carlos Alfaro Moreno, le président des Ídolo del Ecuador, a révélé qu’Allen Obando pourrait devenir un transfert historique pour l’équipe jaune : «Barcelona, ​​avec un joueur de cette trempe qu’ils ont amené à l’âge de 10 ans de l’académie Esmeralda, va être le transfert le plus important de son histoire. Nous verrons quand cela aura lieu. Certaines offres ont été faites, dont une physique pour prendre une décision. Nous avons dit aux parents qu’ensemble, nous décidons et attendons encore un peu», a affirmé le dirigeant dans un entretien exclusif pour Goal TV.

Dans son histoire, le club du SC Barcelona a enregistré trois belles ventes. Le transfert le plus cher de l’histoire est celui de Cristian Penilla, qui a quitté Guayaquil en 2015 pour rejoindre Pachuca en échange de 4,5 millions d’euros. Ensuite vient la légende Damian Diaz, capitaine emblématique et l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club avec 80 buts et 79 passes décisives en 324 matchs, qui a décidé de plier bagages pour rejoindre Al-Wahda aux Émirats arabes unis pour une valeur de 3,3 millions d’euros. Au pied du podium, le malheureux Byron Castillo, connu en Europe pour avoir fait l’objet d’une enquête de la FIFA pour un problème administratif qui a bien failli coûter la qualification de l’Equateur à la dernière Coupe du Monde, avait quitté le club du SC Barcelona pour s’engager avec le Club León au Mexique pour un peu moins de 3 millions d’euros. Le futur transfert d’Allen Obando va logiquement exploser ces trois précédentes ventes. C’est désormais une question de mois…