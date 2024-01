CAN 2023 : gros coup dur pour le Cameroun ?

Voilà un énorme coup dur que pourrait affronter le Cameroun. Comme rapporté par le média spécialisé CFoot, Vincent Aboubakar (31 ans) se serait sérieusement blessé ce vendredi à l’entraînement. Les premiers diagnostics effectués révèlent une blessure qui pourrait rendre Vincent Aboubakar forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, à deux jours de son entrée en lice contre la Guinée, ce lundi (18 heures).

La suite après cette publicité

Le buteur expérimenté et leader de la sélection devait disputer sa quatrième Coupe d’Afrique des Nations, lui qui avait terminé meilleur buteur de l’édition 2022 avec 9 buts inscrits. Karl Toko-Ekambi, Clinton Njie ou encore George-Kévin Nkoudou devront donc prendre le relai pour permettre à leur nation de sortir des poules du groupe C, avec la Guinée, la Gambie et le tenant du titre sénégalais.