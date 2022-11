Procès : Pep Guardiola témoigne en faveur de Benjamin Mendy

Actuellement en cours, le procès de Benjamin Mendy qui est accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle se poursuit du côté de Manchester. Ce lundi, le tribunal a accueilli un témoin afin de juger la moralité du latéral gauche français de 28 ans. Il s'agit du coach du joueur à Manchester City Pep Guardiola. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le technicien espagnol qui a prêté serment est revenu sur le comportement que Benjamin Mendy a eu en sa présence.

Le coach de 51 ans, qui a qualifié le Benjamin Mendy comme «un joueur exceptionnel» a ensuite évoqué sa personnalité : «c'est un très bon garçon, je dirais si généreux. Je pense qu'il est heureux et je me souviens que lorsque nous étions ensemble, tout le monde demandait des faveurs et il a pu le faire. C'est un garçon très généreux. Je pense qu'il s'est très vite adapté à l'équipe et je dirais qu'il était très content de pouvoir aider les autres. Il était toujours capable de le faire. Il aime faire des blagues et s'amuser et faire en sorte que les gens s'amusent. Il était certainement dès le premier jour un membre apprécié de l'équipe.»