Real Madrid, EdF : l’avis tranché de Kylian Mbappé sur les cadences infernales

Lors d’un long entretien accordé à «Clique» sur Canal +, Kylian Mbappé est revenu sur de nombreux sujets. De ses débuts chaotiques à Madrid à sa fin d’histoire au PSG en passant par l’équipe de France, ses ambitions personnelles ou encore l’affaire de viol présumé en Suède, le Bondynois a mis les choses au clair. L’occasion également pour l’ancien Monégasque de revenir sur le calendrier actuel et les cadences infernales, souvent critiquées par les footballeurs professionnels.

La suite après cette publicité

«J’ai une vision différente. Vous voulez qu’on joue, on va jouer. Mais on n’a pas de tranche de récupération. C’est vous qui décidez. Je veux toujours les jouer. Donne nous de la récupération. En NBA, il ont quatre mois de vacances. Nous on part deux semaines. A la fin des deux semaines, ils t’analysent au scalp. La deuxième semaine, tu recommences à courir, ce n’est pas des vacances. Quand je vois le classement des sportifs les mieux payés, il y a d’autres sports. C’est vrai qu’on gagne beaucoup d’argent. Je ne dis pas qu’on ne veut pas jouer, mais laisse nous nous reposer aussi. En vacances, je kiffe, parce que mon temps est précieux. Prend mille photos, je m’en fous. Mais au final, tu ne coupes pas». Le message est passé.