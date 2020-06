Celtic : Odsonne Édouard répond à la rumeur Arsenal

Alors que le mercato estival se profile, Arsenal pourrait bien perdre l'un de ses deux attaquants phares, Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) ou Alexandre Lacazette (29 ans), qui arrivent respectivement en fin de contrat en 2021 et en 2022. Si cela arrivait, les Gunners ont ciblé Odsonne Édouard (22 ans), le buteur du Celtic Glasgow, pour le remplacer. Désigné joueur de la saison par les supporters du club écossais, l'international Espoirs français a évoqué ses ambitions personnelles et collectives alors que les pensionnaires du Celtic Park viennent d'être sacrés champions pour la 9e fois d'affilée.

«Remporter un 10e titre de champion d'Écosse consécutif est très important pour le club, les joueurs et les fans. Bien sûr, j'adorerais en faire partie. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur mais je veux en faire partie», a dans un premier temps confié Odsonne Édouard, après avoir également été élu joueur de la saison par les journalistes écossais, dans des propos rapportés par le Daily Mail, avant de poursuivre. «Pour le moment, je suis toujours sous contrat avec le Celtic (jusqu'en 2022, ndlr) et ma priorité est de rejouer au football. L'intérêt d'Arsenal ? Ça montre que je travaille dur et que je fais les bons choix en tant que joueur. C'est flatteur, mais je me concentre simplement sur le fait de bien jouer avec le Celtic. C'est ce sur quoi je suis concentré en ce moment». Reste à savoir ce qu'il adviendra dans les prochaines semaines.