OM : Pierre-Emile Hojberg s’enflamme pour Roberto De Zerbi

Véritable leader de l’équipe marseillaise, Pierre-Emile Hojberg a connu une intégration express. L’ancien milieu de Tottenham est rapidement devenu un indéboulonnable du onze de Roberto De Zerbi et a apporté toute son expérience à une équipe qui en manquait cruellement. Sa relation avec son entraîneur a logiquement aidé à s’intégrer rapidement. C’est ce qu’il a ainsi révélé dans les colonnes de l’Equipe.

«Je l’apprécie beaucoup tactiquement, techniquement, humainement. Relever ce challenge ici à l’OM, on sait que ce n’est pas facile. On le fait avec une grande motivation, et je sens un entraîneur qui montre le chemin. Quand tu essayes toujours d’être honnête, correct dans tout ce que tu fais, à la fin tu remporteras quelque chose. Est-ce que je peux dire qu’on va gagner tous les matches ? Bien sûr que non. Mais je peux dire qu’on sera une équipe qui travaillera dur pour devenir la numéro un», a-t-il ainsi expliqué.

