OM : Florian Thauvin aurait tranché pour son avenir

Où jouera Florian Thauvin l'année prochaine ? C'est une question que se posent probablement tous les fans marseillais, et même les dirigeants marseillais. Son contrat expire en juin prochain, et il est suivi par plusieurs belles écuries européennes, à l'image de Naples et de Séville.

Selon Téléfoot, l'avenir du numéro 26 phocéen va bien s'écrire loin du Stade Vélodrome. L'international français a ainsi prévu de quitter le club, tout en espérant qualifier l'écurie phocéenne en Ligue des Champions avant de faire ses valises. Reste désormais à savoir qui fera le bon coup.