JT Foot Mercato : le Bayern Munich part dans tous les sens !

Le Bayern Munich version Thomas Tuchel est loin de convaincre. D’après les informations de Bild, le club bavarois veut du changement en mettant plusieurs joueurs à la porte et pas n’importe lesquels ! On retrouve des joueurs cadres comme Joshua Kimmich. Le milieu de terrain allemand ne fait plus l’unanimité aux yeux de Thomas Tuchel. Il est annoncé proche du FC Barcelone ou encore de Manchester City. Alphonso Davies ne sera pas non plus retenu. Le Canadien joue la montre concernant une prolongation de contrat alors que le Real Madrid compte passer à l’action cet été pour le recruter. Le Bayern pourrait donc se résoudre à le vendre lors du prochain mercato estival afin d’éviter de le voir partir libre en 2025. Serge Gnabry, sous contrat jusqu’en 2026, se voit aussi désigner la porte de sortie. Une vente cet hiver n’est pas à exclure et cela permettrait au Bayern de récupérer un peu de liquidités. Le Bayern va aussi devoir surveiller sa pépite, Mathys Tel qui performe cette saison à chaque fois qu’il en l’occasion. Comme l’explique Sky Sport Germany, plusieurs écuries sont venues aux nouvelles. Manchester United, Arsenal, Tottenham et notamment Newcastle. Mais le joueur de 18 ans ne compte pas partir et veut s’imposer en Bavière. Dans le sens des arrivées, le Bayern Munich va retenter le coup pour João Palhinha. Mais la concurrence promet d’être rude. Manchester City souhaite en faire le remplaçant de Kalvin Phillips, annoncé partant. Les Cityzens sont prêts à lâcher 58 M€.

Pour renforcer le milieu de terrain avec toutes les blessures auxquelles le Barça est confronté, la direction du club pense à deux anciens joueurs du PSG ! En effet, Sport annonce que pour remplacer Gavi, out jusqu’à la fin de la saison, les décideurs espagnols aimeraient recruter Adrien Rabiot et Marco Verratti. Le média le reconnaît lui-même, ces deux dossiers sont presque inatteignables. Le Français arrive en fin de contrat en juin prochain avec la Juventus dont il est l’un des éléments majeurs. Sa venue ne se ferait pas avant le mois de juillet prochain. Quant à Verratti, il a filé du côté de Al-Arabi pour 45 M€ cet été. Il faudrait alors passer par un prêt de l’Italien et surtout obtenir l’accord de son club qatari, qui ne devrait pas donner suite.

Actuellement à la retraite depuis 2019 et une dernière pige en Chine à Hebei China Fortune, Ezequiel Lavezzi coule des jours paisibles désormais. Enfin, c’est ce qu’on croyait puisqu’à en croire la presse argentine et les dernières informations de Clarin, l’ancien attaquant a été blessé à l’arme blanche. Admis au sanatorium de Cantegrill en Uruguay, il aurait subi «une courte blessure par arme blanche à l’abdomen et une fracture au niveau de la clavicule.» Cet incident serait intervenu chez Ezequiel Lavezzi dans sa demeure de José Ignacio (en Uruguay) lors d’une dispute familiale. La police poursuit l’enquête pour le moment et n’a donné que peu d’éléments.