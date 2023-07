EdF Espoirs : Sylvain Ripoll officiellement écarté

Alors qu’il était en poste depuis mai 2017, et à un an des Jeux Olympiques 2024, à Paris, Sylvain Ripoll quitte officiellement ses fonctions de sélectionneur, d’un commun accord avec la fédération. Sans avoir remporté le moindre tournoi international, le technicien de 51 ans ne sera plus à la tête des Bleuets, comme vient de le confirmer la Fédération Française de Football (FFF) dans son communiqué.

«Il est apparu en effet nécessaire d’ouvrir un nouveau cycle pour la saison 2023- 2024 afin de créer les conditions d’un parcours réussi aux Jeux olympiques de Paris 2024, objectif majeur de la sélection nationale, et lors des éliminatoires de l’Euro 2025 (…) La Fédération française de football et son président remercient Sylvain Ripoll pour son professionnalisme et son implication durant les six années passées à la tête de la sélection Espoirs», est-il précisé. Marc Keller (membre du comité exécutif) et Hubert Fournier (Directeur Technique National) se réuniront prochainement avec le président Philippe Diallo afin de travailler sur "les modalités de la nomination du futur sélectionneur".

