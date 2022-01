Vanderson justifie son arrivée à l'AS Monaco

Présent en conférence de presse, ce vendredi, les dirigeants monégasques Oleg Petrov et Paul Mitchell se tenaient face aux journalistes pour présenter la première recrue hivernale de l'AS Monaco en la personne de Vanderson. En échange d’une indemnité de onze millions d’euros, le latéral brésilien, tout juste âgé de 20 ans, s'est, en effet, engagé pour cinq saisons avec l'actuel sixième de Ligue 1. Une arrivée prometteuse sur laquelle le principal intéressé est d'ailleurs revenu. «Tout d'abord, je souhaite remercier Oleg (Petrov) et Paul (Mitchell) pour leur confiance et les échanges que nous avons eus», a dans un premier temps déclaré l'ancien de Gremio avant d'expliquer son choix de rejoindre le club du Rocher.

«J'ai choisi Monaco parce que c'est un grand club européen, un club important. J'ai envie de m'impliquer dans ce club et d'apporter le plus de joie possible à nos supporters. J'ai conscience que je suis jeune et que j'ai encore une grosse marge de progression. Mais je suis très excité à l'idée de faire partie de ce club et de progresser ici. C'est un Championnat (la Ligue 1) que je suis et qui a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a de grands joueurs à Monaco, mais aussi dans d'autres clubs français. Avec l'ASM, je veux m'améliorer et remporter des titres. Je veux faire de mon mieux pour progresser dans ma jeune carrière».