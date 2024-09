Qualifs CAN 2025 : la RD Congo domine la Guinée, l’Ouganda renverse l’Afrique du Sud

Ce vendredi, la première journée de qualifications à la prochaine CAN se poursuivait. Dans un premier temps, quatre rencontres avaient lieu à 18h. Le choc de cette heure-là était la rencontre entre la RD Congo et la Guinée. Fort d’une CAN réussie en Côte d’Ivoire, la RDC a continué sur sa lancée en s’offrant le Syli national ce vendredi. Dans une rencontre équilibrée, les Léopards s’en sont sortis grâce à un bijou d’Edo Kayembe à la 27e minute (1-0).

La suite après cette publicité

Dans le même temps, l’Afrique du Sud a arraché le nul en fin de rencontre face à l’Ouganda. Menés après l’ouverture du score de Lyle Foster (14e), les Grues ont renversé la vapeur au retour des vestiaires en inscrivant deux buts coup sur coup (51e, 54e). Les Bafana Bafana ont finalement été sauvés par Thalente Mbatha en toute fin de rencontre (2-2). Malgré un but tardif de Kevin Denkey (79e), le Libéria a finalement accroché le Togo avec un but dans le temps additionnel (90+2e). Score vierge entre la Sierra Leone et le Tchad (0-0).

Les scores de 18h :

Togo 1-1 Liberia : Denkey (79e) / Gibson (90+2e)

Sierra Leone 0-0 Tchad

RD Congo 1-0 Guinée : Kayembe (27e)

Afrique du Sud 2-2 Ouganda : Foster (14e), Mbatha (90+2e) / Omedi (51e), Mato (54e)