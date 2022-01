Covid-19 : un assouplissement des jauges pourrait être possible

Le gouvernement a refusé un amendement instaurant une jauge proportionnelle dans les stades et s'est basé sur une capacité de 2000 personnes maximales pour les enceintes en intérieur et 5000 personnes maximales pour celles en extérieur. Pour autant, un certain assouplissement reste à prévoir, comme le souligne RMC Sport. En effet, les grandes enceintes pourraient bénéficier d'adaptations qui vont dans leur sens.

L'idée de ne pas avoir accepté de jauges proportionnelles, selon le ministère des Sports, est avant tout pour ne pas pénaliser les petits stades. L'amendement voté hier par l'Assemblée nationale vise à prendre en compte les caractéristiques des divers équipements provoquant ainsi des modifications locales plus ciblées. Les grandes enceintes pourraient donc voir leurs capacités d'accueil évoluer.