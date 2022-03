PSG : le CUP prêt à mener des actions fortes pour protester contre la direction

Selon le journal L’Équipe, le Collectif Ultras Paris préparerait des actions fortes de contestations en tribune après avoir demandé samedi dans un communiqué la démission de la direction parisienne et notamment du président du PSG Nasser al-Khelaïfi. Selon le quotidien sportif, il y aurait au sein du CUP deux axes, l’un assez radical qui prônerait des actions fortes quitte à être interdits de stade par la suite et des personnes plus modérées qui ne souhaiteraient pas gâcher tout le travail mené pour le retour des ultras au Parc des Princes en se mettant à dos la direction du club et les pouvoirs publics.

Quoi qu’il arrive il y aura des actions menées pour les prochains matchs du PSG avec notamment la possibilité d’une grève des encouragements ou un boycott total des rencontres, il a aussi été évoqué des actions en tribune avec des banderoles ciblées accompagnées de fumigènes. Les pouvoirs publics et le club redoutent des débordements, 250 policiers soit plus qu'à l'accoutumée, ont été mobilisés pour assurer le maintien d'ordre ainsi qu'un millier de stadiers environ pour le match du PSG face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche après-midi au Parc des Princes (13h).