Michael Antonio réagit à l'affaire Kurt Zouma

Partenaire de Kurt Zouma à West Ham, Michail Antonio a été interrogé par une journaliste sur les actes commis par Kurt Zouma à l'encontre de son chat. Dans une vidéo publiée sur Twitter, on y voit l'avant-centre des Hammers répondre à une question dans sa voiture, probablement aux alentours du centre d'entrainement. Alors que son interlocutrice lui pose une question, il répond par l'interrogative : «je peux vous poser une question ? Vous pensez que ce qu'il a fait est pire que du racisme? »

«Bien sur que je condamne ce qu'il a fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait mais il y a des gens qui sont condamnés, qui sont allés au tribunal pour racisme, et qui ont rejoué au football après ça. Ils ont été punis, ont eu quelques matchs de suspension mais maintenant les gens veulent que les joueurs se fassent virer et perdent leur gagne pain. Donc je pose cette question, est que ce qu'il a fait est pire que ce que les gens condamnés pour racisme ont fait ?»

Michail Antonio has given a powerful response when asked about the situation at West Ham with Kurt Zouma. pic.twitter.com/epXxAkkfLU