Leandro Paredes quitte le PSG et rejoint l’AS Roma !

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/leandro-paredes-sengage-avec-las-rome-mercato-psg-23-24

Leandro Paredes s'engage avec l'AS Rome

Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Apr è s une saison pass é e à la Juventus Turin dans le cadre d’ un pr ê t, Leandro Paredes est transf é r é d é finitivement à l’ AS Rome. Le milieu de terrain argentin a fait ses débuts professionnels sous les couleurs de Boca Juniors en 2010, avant de connaître plusieurs expériences en Italie, au Chievo Vérone, à l’AS Roma, puis à E mpoli. Recruté par le Zénith Saint-Pétersbourg en 2017, il devient