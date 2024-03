PSG : la sortie énigmatique de Warren Zaïre-Emery sur son avenir

Il fêtera ses 18 ans dans quelques jours, et la question de son avenir commence à se poser de plus en plus. Heureusement, pour le PSG et ses fans du moins, les négociations pour son nouveau contrat sont déjà bouclées comme nous vous l’indiquions en exclusivité en décembre dernier. Après la victoire face à la Real Sociedad en terres basques, il a logiquement été interrogé sur ses intentions.

« La prolongation ? Je m’en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà, je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG », a répondu le jeune milieu de terrain. Une bonne réponse sous forme de langue de bois en somme…