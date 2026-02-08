Real Madrid : le "chouchou" d’Arbeloa est…

Depuis l’arrivée d’Arbeloa sur le banc du Real Madrid, Franco Mastantuono semble bénéficier d’un traitement particulier. Malgré des performances en berne et une pubalgie qui a freiné sa progression, l’attaquant argentin continue de figurer régulièrement dans le onze titulaire. Pour Arbeloa, il s’agit d’un joueur stratégique, acquis pour un investissement conséquent et qui, selon lui, mérite qu’on lui offre la chance de retrouver son meilleur niveau, selon la Cadena SER. Le technicien madrilène semble convaincu que la patience est la clé pour relancer Mastantuono et lui permettre de confirmer son potentiel.

Cette gestion préférentielle ne fait pas l’unanimité parmi les supporters. Certains estiment que « son niveau est très insuffisant » et questionnent la durée pendant laquelle Arbeloa continuera à lui accorder sa confiance. Franco Mastantuono reste ainsi le « chouchou » de l’entraîneur, un statut qui, malgré les critiques, lui assure un temps de jeu privilégié… Il comptabilise que 3 buts en 23 matchs cette saison.