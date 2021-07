L'Equipe de France olympique prend cher après son fiasco, la Juventus va s'offrir un triple coup fou sur le mercato

La suite après cette publicité

Les Bleus dézingués par la presse

«Fiasco». «Calvaire». «Déroute.» Les mots sont légion ce matin afin de décrire l'élimination de l'Équipe de France au premier tour des Jeux Olympiques de Tokyo, mercredi. Avec une équipe expérimentale, les hommes de Sylvain Ripoll n'auront pas pu exister dans ce tournoi, étant humiliés ce mercredi par le Japon, pays hôte, 4-0. «Un fiasco bleu à Tokyo», résume L'Équipe qui évoque «une équipe faible et abandonnée à son sort» par les instances et les clubs de Ligue 1. «Au moins, le calvaire des Bleus est fini», se désespère Le Parisien ce matin. Avec 11 buts encaissés en 3 matches et des performances qui ont révélé l'écart entre le Mexique et le Japon, les Bleus ne pouvaient pas aller plus loin.

Le triple coup de la Juve

Après un début de mercato calme, surtout marqué par le feuilleton Cristiano Ronaldo, qui devrait finalement rester, la Juventus passe la vitesse supérieure à en croire Tuttosport. Le média nous explique ce jeudi que la Vieille Dame va réussir un triple coup dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le premier serait le retour de Miralem Pjanic, un an après avoir quitté le Piémont pour le FC Barcelone. Le nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri l'attend avec impatience. La seconde, c'est Manuel Locatelli, pour qui la Juve continue de discuter avec Sassuolo. Enfin, le troisième renfort devrait être Kaio Jorge, jeune pépite de 19 ans de Santos, qui pourrait arriver rapidement, selon le quotidien.

Ilaix Moriba, la prolongation avance

Alors que Lionel Messi a débarqué hier à Barcelone afin de signer sa prolongation de contrat la semaine prochaine, les bonnes nouvelles pourraient bien s'enchaîner pour le Barça. Selon le journal Sport, cela avance bien pour prolonger aussi la jeune pépite de 18 ans, Ilaix Moriba, qui est actuellement en réserve tant qu'il n'a pas accepté l'offre de prolongation de ses dirigeants. Mais la punition est peut-être bientôt finie, car en interne, les Catalans seraient «optimistes» sur un accord pour très bientôt. La fin d'un nouveau feuilleton pour les Blaugranas qui vont pouvoir se concentrer sur d'autres dossiers, comme celui d'Antoine Griezmann.