Ligue 2 : Auxerre s'impose de justesse contre Bastia

Auxerre se reprend timidement. Après la gifle reçue à Toulouse (0-6) lors de la précédente journée, les hommes de Jean-Marc Furlan ont fait le strict minimum en battant le SC Bastia ce lundi (1-0), pour le compte de la 13ème levée de Ligue 2. Si Idriss Saadi pensait ouvrir le score en première période, il était logiquement signalé en position de hors-jeu (14e).

Décevant dans le jeu, Auxerre s'en est donc remis à Birama Touré qui, d'une somptueuse volée après un corner, a débloqué la situation et inscrit l'unique réalisation de cette partie (34e). Peu rassurant dans le jeu et parfois bousculée par les Corses, l'AJA remporte tout de même son 6ème match de la saison, le 4ème à l'Abbé-Deschamps. De quoi revenir à 5 longueurs du leader toulousain, et mettre le Paris FC (6ème) à 5 points. Bastia enchaîne une 2ème rencontre sans succès et reste 19ème.

