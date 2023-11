France - Corée du Sud Espoirs : la grosse colère de Thierry Henry

Avant de travailler avec les U23 pour préparer les Jeux Olympiques de 2024, les Bleuets de Thierry Henry disputaient un dernier match amical contre la Corée du Sud au Stade Océane, ce lundi. Un rendez-vous clairement manqué pour les Bleuets, lourdement battus après son premier revers contre les Espoirs autrichiens (2-0). Après la rencontre, le sélectionneur tricolore a fait part de sa colère après cette deuxième défaite subie pendant le rassemblement.

«On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça, le deuxième et le troisième sont assez comiques… Laisser passer la balle comme ça sur un centre… Après pas besoin de faire faute sur le coup franc. Et le dernier but se passe de commentaire. Il y a quelque chose qui s’appelle dans le football être réaliste. Quand tu te crées autant d’occasions et que tu ne les mets pas au fond, tu donnes la possibilité à l’équipe adverse de te punir. (…) Le coup franc est quand même beau, mais les deux autres buts étaient évitables. Voilà. On apprend. Ce n’était pas dur de faire mieux qu’en Autriche au niveau de la combativité, maintenant le résultat est horrible. On s’est créé des occasions ce soir, on a des un-contre-un, des têtes sauvées sur la ligne, une barre… C’était beaucoup plus inquiétant en Autriche», a-t-il lâché au micro de L’Équipe.