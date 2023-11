Amical (U21) : les Bleuets de Thierry Henry humiliés à domicile par la Corée du Sud !

Quelques jours après son revers contre les Espoirs autrichiens (2-0), dans le cadre des Qualifications pour l’Euro U21, les Bleuets de Thierry Henry accueillaient, sur la pelouse du stade Océane au Havre, les Espoirs de la Corée du Sud. Un match amical avec l’objectif de rebondir et de boucler cette nouvelle trêve internationale avec le sourire. Pour cette rencontre, l’entraîneur français avait décidé d’aligner un 3-4-3 avec le trio Chrislain Matsima, Isaak Touré et Ismael Doukoure devant le gardien capitaine Guillaume Restes. Au milieu, Henry a opté pour Lesley Ugochukwu et Maghnes Akliouche avec les deux latéraux Jeanuël Belocian et Kiliann Sildillia. En attaque, quelques changements ont été opérés par rapport à l’Autriche avec Mathys Tel titulaire aux côtés de Bradley Barcola et Arnaud Kalimuendo.

La suite après cette publicité

Après un premier quart d’heure assez âpre sans réelle occasion ou même opportunité concrète, la première étincelle française est venue de Mathys Tel avec cette frappe croisée à gauche de la surface coréenne (20e). Malgré une belle combinaison collective rapide, c’était un poil insuffisant néanmoins pour inquiéter le jeune portier Songhoon Shin. Quelques instants plus tard, sur un joli coup franc centré par Maghnes Akliouche, la tête de Lesley Ugochukwu est venue s’écraser sur les filets supérieures des cages coréennes (24e). L’enroulé du droit de Bradley Barcola n’était pas non plus cadrée (27e). Les Français ont continué à pousser sans faire trembler les filets malgré cette frappe surpuissante de Akliouche repousée par Shin (44e) puis cette transversale touchée par Arnaud Kalimuendo (45e). Une première période, conclue par un score vierge, qui a été marquée par plusieurs déchets techniques des Bleuets, notamment dans la transmission rapide du ballon. Côté coréen, hormis un centre inspiré de Hwang Jaewon (40e), il n’y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, surtout avec deux joueurs touchés à la tête dans le premier acte Cho Wije (32e) et Eom Jisung (38e).

À lire

EdF Espoirs : Rayan Cherki appelle à une remise en question

Jeong Sangbin éteint Le Havre !

Dans le froid normand, les 7 127 supporters français attendaient beaucoup mieux à la reprise. Mais le second acte semblait similaire au résumé de la première mi-temps. Les Bleuets poussaient efficacement avec de nombreuses tentatives dans la surface coréenne, à l’image des frappes de Kalimuendo, bien servi par Akliouche (47e), ou encore de Sildilla (50e) et de Barcola (53e). Rien n’y fait : les Espoirs français avaient bien du mal à trouver le cadre de la Corée du Sud. Beaucoup d’erreurs dans le dernier geste ou la dernière passe. Mais les intentions étaient très bonnes néanmoins. C’est l’efficacité et le réalisme qui ont été les problèmes majeurs des Bleuets ce lundi soir au Havre. L’heure était donc arrivée de faire les premiers changements pour Thierry Henry et son staff.

La suite après cette publicité

Avec les entrées de Rayan Cherki, Elye Wahi et Bradley Locko, respectivement en remplacement de Maghnes Akliouche, Mathys Tel et Kiliann Sildillia, les Bleuets espéraient retrouver les bons ingrédients en attaque. Très rapidement l’attaquant lyonnais se charge de tirer un magnifique coup franc gagné par un Barcola très percutant, mais la tête surpuissante d’Isaak Touré est repoussée par le portier sud-coréen (64e). Et ce qui devait arriver arriva : sur un coup franc à 25 mètres des cages de Guillaume Restes, le nouveau entré en jeu, Sangbin Jeong, place une superbe frappe dans la lucarne du gardien de Toulouse (70e, 0-1) Servi en profondeur par Cherki, l’attaquant lensois, Wahi, a trop ouvert son plat du pied et le ballon a filé en sortie de but (73e). Copier-coller sur l’action suivante avec un nouveau tir trop croisé par Elye Wahi et l’attaque française (75e). La Corée du Sud a profité de ces maladresses à répétition pour doubler la mise grâce à Sangbin Jeong (79e, 0-2). La France a continué d’essayer de marquer mais sans succès. Quelques sifflets ont commencé à tomber des travées du stade Océane, alors que la France se dirigeait vers une deuxième défaite consécutive sous l’ère Thierry Henry. Et sur une action de confusion, les Sud-coréens ont triplé la mise avec une réalisation signée Yunsang Hong (90e+2, 0-3).