Galatasaray : Victor Osimhen bluffe déjà tout le monde en Turquie

Les supporters de Galatasaray en ont bien conscience : la signature de Victor Osimhen dans leur club de cœur est une anomalie, alors ils s’invitent à «kiffer» et profiter du phénomène, que ce soit pour 6 mois, ou un an. Mais avant, recontextualisons. Promis aux plus grands clubs européens cet été, à l’image de Chelsea ou du PSG, l’attaquant nigérian n’avait finalement pas trouvé chaussure à son pied. Et pour cause… Sous l’effet conjugué de la gourmandise d’Aurelio de Laurentiis, le sulfureux patron de Naples, réputé dur en affaire, et de l’inaction des gros clubs européens dans la dernière ligne droite du mercato, Osimhen avait dû se résoudre à rejoindre Galatasaray en prêt, alors que Naples l’avait écarté de son groupe quelques heures plus tôt après un clash avec l’agent du joueur, remonté par la gestion du mercato.

La suite après cette publicité

Osimhen a donc fini sur les rives du Bosphore, et il ne lui a pas fallu beaucoup de temps avant de se mettre les supporters de Galatasaray dans la poche. Des sourires et des bisous sur le logo du club pour faire patte blanche, et il n’en fallait pas plus pour que l’histoire d’amour démarre à 200 à l’heure. Mais forcément, l’attaquant de 25 ans allait aussi être attendu sur le rectangle vert, raison pour laquelle Galatasaray a consenti à le rémunérer à hauteur de 6 millions d’euros sur l’année. Hier, Osimhen a donc pu faire la connaissance du RAMS Park, stade où Galatasaray élit domicile depuis 2011, et réputé pour son ambiance volcanique. S’il n’a pas marqué, le Nigérian s’est tout de même montré sous son meilleur jour : de la générosité, du caractère, de l’envie, du talent, et même une passe décisive, avec à la clé un succès 5-0 contre Rizespor. Aujourd’hui, la presse turque est unanime à son sujet.

À lire

Retournement de situation pour Sadio Mané, un club historique revient à la charge pour Adrien Rabiot

Osimhen porté aux nues

«Osimhen a donné la sensation d’un joueur sans cesse disponible, à l’aise, un peu comme s’il jouait à Galatasaray depuis de nombreuses années. Il a tout de suite reçu l’acceptation et le soutien des tribunes», écrit le journal turc Fotomac ce dimanche matin. L’éditorialiste Zeki Uzundurukan parle, lui, de «bénédiction». «Osimhen avait l’air de jouer pour Galatasaray depuis 40 ans. Il a détruit la défense adverse en première mi-temps. Il se positionne si facilement et sent le but… En plus d’un football courageux, nous avons également vu comment il a adopté le maillot qu’il portait. C’est une bénédiction de l’avoir.»

La suite après cette publicité

L’ancien international turc, Volkan Demiral, a lui aussi tenu des mots très forts sur l’ex-Lillois : «J’ai vu Osimhen jouer dans l’équipe de Naples et je n’ai jamais vu un tel joueur. Certains avant-centres peuvent avoir des défauts, mais Osimhen a tout. J’affirme que Victor Osimhen est le meilleur avant-centre jamais venu en Turquie. Je le dis clairement. Peut-être qu’il n’y a même pas quelqu’un de meilleur qu’Osimhen aujourd’hui». Un poisson dans l’eau, c’est de cette façon qu’on pourrait qualifier Victor Osimhen, déjà pleinement investi dans sa mission d’offrir à Galatasaray un 25e titre de champion de Turquie à l’issue de la saison. Hier après la victoire des siens, le Nigérian a même grimpé dans les tribunes pour aller à la rencontre de ses supporters, et chanter avec eux. «C’était un match très important pour nous. C’est aussi mon premier match. On a gagné 5-0, ça fait très plaisir. Je suis très heureux d’être ici et on veut continuer comme ça : gagner chaque match», a-t-il déclaré. Il pourrait entrer encore un peu plus dans le coeur des fans samedi prochain, en cas de victoire dans le derby bouillant face à Fenerbahçe…