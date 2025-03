Rennes - PSG : les compositions probables

Leader incontesté du championnat de France avec treize longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, toujours invaincu, va tenter de poursuivre son entreprise, ce samedi, sur la pelouse du Stade Rennais, onzième. Avant de retrouver Liverpool pour un 8e de finale retour de Ligue des Champions d’ores et déjà très attendu, le club de la capitale espère confirmer sa suprématie nationale et ainsi faire le plein de confiance.

Pour autant, la tâche ne sera pas aisée. Revigorés par l’arrivée d’Habib Beye sur le banc, les Bretons restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches et ont bien l’intention de poursuivre leur dynamique, ce samedi, au Roazhon Park. Pour cette rencontre, Habib Beye devrait d’ailleurs opter pour un 3-5-2 avec l’indéboulonnable Samba en tant que dernier rempart.

Le PSG avec Mayulu, Lee et Ramos

En défense, Jacquet, Brassier et Rouault sont une nouvelle fois attendus alors que Truffert et Assignon animeront les couloirs. Dans l’entrejeu, l’ancien Marseillais Koné pourrait lui être associé à Fofana et James. Enfin, Blas et Kalimuendo débuteront à la pointe de l’attaque rennaise. De son côté, Luis Enrique devrait lui procéder à un large turnover avant le choc retour face aux Reds.

Dans un 4-3-3 assez classique, Donnarumma est pressenti pour débuter et devrait être protégé par un quatuor défensif inédit composé de Zaïre-Emery, Beraldo, Pacho et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Vitinha, Doué et Mayulu seraient alors associés. Devant, Dembélé et Kvara pourraient être préservés. Ainsi, Lee et Barcola auront pour mission de soutenir Ramos, titularisé en pointe.

