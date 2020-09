FC Barcelone : la surprenante piste Guillermo Maripan

La suite après cette publicité

Arrivé l'été dernier en provenance du Deportivo Alavés, Guillermo Maripan (26 ans) devait apporter de la solidité à la défense de l'AS Monaco. L'international chilien (24 capes, 2 buts) n'a pas vraiment répondu aux attentes sur le Rocher et n'entre pas dans les plans de Niko Kovac avec seulement 15 minutes de jeu à son actif.

Un départ est possible et le média espagnol AS fait écho de la présence de West Ham et Fulham dans ce dossier. Mais attention, le FC Barcelone aurait aussi coché le nom de Guillermo Maripan. Bien entendu ce n'est qu'une piste secondaire qui serait activée si la venue d'Éric Garcia (Manchester City) ne devient pas effective. Les Catalans doivent se souvenir des belles prestations du Chilien lorsqu'il évoluait au Deportivo Alavés.