Le Real Madrid est prudent avec David Alaba

Il y a quelques jours, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de David Alaba (32 ans) en conférence de presse. Alaba fait aussi une partie de l’entraînement, il reviendra avec le groupe le 30 décembre et sera disponible, je pense, d’ici la mi-janvier. De quoi redonner le sourire à l’Autrichien et à son club puisque le joueur a pris ses quartiers à l’infirmerie depuis plus d’un an en raison d’une blessure (rupture du ligament croisé antérieur de sa jambe gauche, qui a touché le ménisque)

Mais ce mercredi, Relevo calme un peu le jeu le concernant. En effet, le média ibérique, qui s’est entretenu avec l’entourage du défenseur, indique que l’idée est d’y aller étape par étape et de ne prendre aucun risque pour éviter une rechute. Ainsi, il pourrait rejouer des bouts de match ici et là, mais le staff s’attend à ce qu’il retrouve sa forme et son niveau au mois de mars prochain. Relevo précise qu’Ancelotti et ses équipes comptent sur lui et estiment qu’il est l’un des tauliers de l’équipe.