LdC : le nouveau ballon pour la phase à élimination directe est connu

Ce lundi, l’équipementier ballon de la Ligue des Champions adidas a annoncé le ballon qui sera utilisé pour la phase à élimination directe de l’édition 2024/2025. Alors que la finale de la compétition se déroulera à Munich le 31 mai prochain à l’Allianz Arena, la marque allemande a ainsi rendu hommage à la ville bavaroise. D’un coloris blanc avec les traditionnelles étoiles de la Ligue des Champions, ce ballon est composé d’hexagones verts et cuivrés pour représenter le statut de "porte des Alpes bavaroises" de Munich. Des couleurs qui rappellent également l’architecture de la ville.

Certains éléments comme les Alpes, le Lion palatin, l’Edelweiss, la maison de type Waldlerhaus, le Jardin anglais et le Houblon sont aussi représentés sur ce ballon fait à partir de polyester recyclé et de l’encre à base d’eau. Certains matériaux écologiques comme des fibres de maïs, de la canne à sucre, de la pulpe de bois et du caoutchouc ont permis à sa conception. À noter que 1% des ventes sera reversé à Common Goal, l’association lancée par Juan Mata qui permet d’apporter un soutien aux communautés défavorisées. Ce ballon sera utilisé pour la première fois ce mardi à 18h45 lors du barrage aller entre le Stade Brestois 29 et le Paris Saint-Germain.