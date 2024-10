Uli Hoeness critique encore Thomas Tuchel

La nomination de Thomas Tuchel sur le banc de l’Angleterre, intervenue ce mercredi, ne ravit pas des masses. Surtout, du côté du Bayern Munich, club que le technicien allemand a entraîné entre mars 2023 et juin 2024. D’après Bild, l’arrivée de Tuchel en Angleterre est vue comme une « catastrophe » par Uli Hoeness, président honoraire du club bavarois.

L’ancien attaquant du Bayern n’est pas le plus grand fan de Tuchel. Durant le passage de l’ancien coach du Paris Saint-Germain et de Chelsea, il n’avait pas hésité à le critiquer publiquement sur ses choix tactiques et qu’il n’était pas en capacité de faire progresser les jeunes joueurs du club allemand, comme Alphonso Davies, Aleksandar Pavlović ou encore Jamal Musiala. Thomas Tuchel, quant à lui, prendra ses fonctions de sélectionneur de l’Angleterre à compter du 1er janvier 2025.