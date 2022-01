Le contrat monstrueux que propose le PSG à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les dirigeants parisiens y croient. Ou du moins, veulent y croire. Ces dernières semaines, la rumeur concernant une possible prolongation de Kylian Mbappé a repris du poil de la bête. Si l'hypothèse la plus probable au moment où on écrit ces quelques lignes est de le voir filer direction Madrid fin juin, l'option d'une prolongation de courte durée avec le Paris Saint-Germain n'est pas à exclure.

Ce qui permettrait donc aux Parisiens de profiter du joueur une ou deux saisons de plus, et qui pourrait permettre au joueur, en cas de non-victoire cette saison, d'avoir plus de chances de quitter le Parc des Princes en ayant rapporté une Ligue des Champions à son club. Ce dimanche, la presse espagnole, plus précisément le quotidien ABC, dévoile les dessous de la proposition parisienne.

Le meilleur salaire du club

Le Paris Saint-Germain a ainsi proposé un contrat de deux ans - jusqu'en 2024 donc - avec un salaire de 40 millions d'euros annuels. Ce qui permettrait au joueur de rejoindre, par la suite, le Real Madrid à un âge encore peu avancé. Une proposition financière largement supérieure à celle des Merengues, qui offrent une prime à la signature de 40 millions d'euros certes, mais un salaire de "seulement" 21 millions d'euros la saison.

Le média confirme que le club de Liga reste positif, notamment parce que Mbappé a déjà refusé les trois premières approches du Paris Saint-Germain. Et tout indique que, même s'il touchera cette fois un salaire supérieur à celui de Neymar et Messi avec ce nouveau contrat, il refusera également. Le journal précise aussi que le PSG fait tout pour qu'il dispute la Coupe du Monde au Qatar en étant joueur du PSG...