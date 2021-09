Le FC Barcelone a fait une offre de prolongation à Ronald Koeman

À défaut d’avoir réussi à prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait étendre le bail de Ronald Koeman. Le contrat de l’entraîneur du Barça prendra fin en juin 2022, mais le club lui aurait d’ores et déjà fait une offre de prolongation, rapporte la Cadena SER.

Koeman pourrait donc rempiler pour une saison supplémentaire, mais celle-ci serait conditionnée à plusieurs critères. En effet, cela dépendra des titres remportés, du jeu de l’équipe ou encore des questions stratégiques comme par exemple l'utilisation de Riqui Puig.

