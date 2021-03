OM : encore un départ en interne

Après avoir mis Thierry Aldebert à l'écart et être en train de reconstruire la cellule de recrutement, la direction phocéenne a pris une nouvelle décision. Cette fois, comme l'indique l'Equipe, c'est Grégory Vignal qui va prendre la porte, et ce quelques mois après son arrivée seulement.

Chargé de faire le lien entre les jeunes et les professionnels, en plus d'avoir des responsabilités dans la préformation phocéenne, l'homme de 39 ans va donc quitter le club après avoir été recommandé par Gérard Houllier auprès de Nasser Larguet. Une nouvelle victime du grand ménage de Pablo Longoria. Et ce n'est probablement pas terminé.