AS Roma : José Mourinho veut piocher au Barça

Poussé vers la sortie du côté de Rome, Rick Karsdorp (27 ans) pourrait rapidement être remplacé au sein de l'effectif italien. Selon les dernières informations de l’Estadio Deportivo, confirmées par SPORT, José Mourinho souhaiterait, en effet, recruter Héctor Bellerín, désormais sous les couleurs du FC Barcelone.

L’entraîneur portugais considère notamment que l'ancien latéral droit d'Arsenal est le joueur le plus approprié pour son style de jeu. Dans cette optique, le club romain aurait déjà fait part de son intérêt aux dirigeants catalans. Si l'idée d'un transfert à faible coût est avancé, un prêt pour la seconde partie de saison n'est pas, non plus, à exclure.