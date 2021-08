Boubacar Kamara reste à l'OM

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Boubacar Kamara (21 ans) ne quittera pas l'Olympique de Marseille cet été. L'international Espoirs tricolore a décidé de rester dans son club formateur, et ce, en dépit des deux offres officielles reçues ce mardi par l'écurie phocéenne.

Newcastle et Wolverhampton étaient en effet disposés à payer 2,5 M€ pour obtenir son prêt, avec une option d'achat fixée à 15 M€. L'OM semblait d'accord alors qu'en début de mercato, les montants évoqués étaient bien supérieurs (40 M€ puis 25 M€).

Kamara prend son destin en main

Mais le polyvalent minot, qui a beaucoup donné pour ses couleurs en jouant tantôt central tantôt milieu défensif, a choisi de refuser. L'objectif n'était pas non plus de mettre en jeu sa carrière, lui qui a rendu de fiers services à un club olympien qui a voulu le sacrifier dans la dernière ligne droite.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, il est pleinement concentré sur les Ciel-et-Blanc et n'est pas fermé non plus à une prolongation. Mais, comme son choix de ce mardi le montre, Boubacar Kamara ne compte pas se laisser dicter son destin.