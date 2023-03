Le précieux conseil de Thierry Henry à Folarin Balogun

La suite après cette publicité

Méconnu du grand public lors de son arrivée à Reims en août dernier, Folarin Balogun n’a pas mis de temps avant de se faire un nom dans l’Hexagone. L’attaquant de 21 ans, déjà auteur de 15 buts en 25 rencontres de Ligue 1, est la tête d’affiche de ce Stade de Reims version Will Still. Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le joueur prêté par Arsenal est revenu sur sa saison brillante, mais aussi sur sa relation avec Thierry Henry, toujours bienveillant avec lui.

«Avant le match du PSG, je suis allé en reconnaissance de pelouse, juste pour voir le stade et la qualité de la pelouse. C’est à ce moment-là que j’ai vu Thierry Henry, puisque je l’avais déjà vu à Arsenal et qu’on avait déjà discuté. Je voulais le saluer. On a parlé pendant 20 minutes. Il m’a donné des conseils concernant la vie en France, sur comment gérer la pression, comment m’exprimer, comment rester confiant… À la fin, il m’a dit que je ne devais pas me retenir juste parce qu’on jouait le PSG, il m’a dit que j’allais avoir plein d’espaces à exploiter et que si je gérais bien, j’allais marquer. Et c’est ce qui s’est passé.»

