Folarin Balogun va mettre le feu à Arsenal

Voilà une situation à laquelle probablement peu de monde s’attendait, y compris dans le nord de Londres. Formé à Hale End, l’Académie d’Arsenal, Folarin Balogun (21 ans) a toujours été considéré comme un grand espoir des Gunners et du football anglais. Face à la concurrence et au peu de visibilité qui s’offrait à lui chez les Gunners, celui qui avait effectué les six derniers mois de la saison 2021-2022 en prêt à Middlesbrough (Championship) pour un total de 3 buts et 3 passes décisives en 21 apparitions, Balogun a été envoyé en Ligue 1 cette année pour continuer à s’aguerrir dans le monde professionnel, sous la forme d’un prêt sec au Stade de Reims.

L’international Espoirs anglais (11 capes, 6 buts) cartonne et fait sensation sous les couleurs du club champenois. Si les hommes de Will Still sont plutôt tranquilles par rapport à la zone rouge et au maintien, c’est en grande partie grâce à Folarin Balogun, qui a confirmé son excellent début de saison en France. Auteur de 14 réalisations en 21 journées de championnat, le natif de New York pointe en tête du classement des buteurs de notre Ligue 1, devant un certain Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette. Balogun possède même le presque ratio buts/match que le Bondynois du PSG (0,67, 2e meilleur score de L1, contre 0,69 pour KM7), contre qui il a arraché l’égalisation.

Arsenal à la croisée des chemins pour son jeune attaquant

« En France, il fait mieux que Mbappé, Messi et Neymar », s’enflamme d’ailleurs la BBC au Royaume de Sa Majesté au sujet du joueur prêté par les Gunners. Arsenal, justement, va se retrouver face à un sacré casse-tête l’été prochain. Que Mikel Arteta et Edu, directeur sportif du club londonien, vont-ils bien décider de faire avec Folarin Balogun ? Car le jeune attaquant, au moment de revenir chez lui, n’aura plus que deux ans de contrat. Faut-il l’intégrer à l’effectif d’Arsenal, où Gabriel Jesus et Eddie Nketiah se tirent déjà la bourre aux avant-postes ? Faut-il le prêter à nouveau ou bien serait-ce plus judicieux de le vendre pour empocher un joli chèque ?

Voilà ce à quoi les Londoniens vont devoir s’atteler dans les prochains mois pour Balogun, qui a fait ses preuves dans un championnat compétitif avec sa vitesse, son jeu sans ballon et son intelligence sur le pré. Selon nos informations, Arsenal a été clair avec Reims au moment de conclure ce deal : il est programmé pour revenir à Arsenal et s’y imposer. Ce qui pourrait également bien être la volonté du principal concerné, qui reste très attaché à son club formateur. Mikel Arteta s’est en tout cas félicité du destin de son attaquant prêté en Champagne, vendredi en conférence de presse.

« Je suis très heureux pour lui. C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué et très courageux. Nous avons beaucoup discuté avant qu’il ne fasse ce choix, pour savoir si c’était le bon endroit où aller et pour connaître les autres choix qui s’offraient à lui. Il était tellement convaincu. Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Quand on regarde les chiffres et ce qu’il fait, c’est tout simplement incroyable. C’est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d’avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant, parce que le prêt qu’il a aujourd’hui est vraiment différent de celui qu’il avait avant à Middlesbrough. »

Reims va tenter de conserver Balogun mais…

Le SDR, par la voix de son président, a tout de même expliqué qu’il allait tenter sa chance en fin de saison pour conserver le talentueux buteur, sans non plus se faire trop d’illusions. « Je pense que c’est impossible, a soufflé Jean-Pierre Caillot sur les ondes de France Bleu Champagne-Ardenne le 3 février dernier. La règle du jeu est très claire : ce sont des garçons qui, quand ils nous rejoignent, savent qu’ils sont là pour se révéler et c’est une étape pour eux. Donc même si je ne décide pas à sa place, soit Folarin retournera dans son club d’Arsenal pour y avoir sa chance, soit il sera prêté à nouveau ou même transféré dans un club de très haut niveau. C’est un joueur qui doit aller encore plus haut. Alors évidemment, on va poser la question à lui, qui se sent bien ici, et à son club, mais je pense qu’aujourd’hui, il va falloir qu’il franchisse une étape. Donc, on travaille déjà sur le futur "Balogun" le jour où il sera amené à quitter le club. Mais bon, si lui et son club sont d’accord pour faire une année supplémentaire au Stade de Reims, nous, on fera tout pour que cela se fasse. »

En attendant de savoir si ce fan de Thierry Henry retournera du côté de l’Emirates Stadium pour émerveiller les supporters des Gunners comme l’ancienne gloire au n°14, les Rémois ne peuvent que profiter de bénéficier des services d’un joueur à qui tout, ou presque, réussit depuis son arrivée en France. La pré-saison 2023-2024 pourrait bien avoir son importance du côté d’Arsenal, qu’on annonce d’ailleurs à la recherche d’un attaquant supplémentaire en vue du prochain mercato estival. De quoi refroidir les ardeurs de Folarin Balogun ou lui brûler les ailes ? L’avenir nous le dira.