Kalidou Koulibaly apporte son soutien à Idrissa Gueye

Ces derniers jours, Idrissa Gueye est dans la tourmente après n'avoir pas disputé le match du PSG face à Montpellier car il n'aurait pas souhaité revêtir un maillot avec le flocage aux couleurs du drapeau LGBT. Le joueur ne s'étant pas exprimé sur la situation, de nombreuses réactions extérieures n'ont pas tardé à voir le jour, comme celle de la Commission d'Ethique de la FFF, qui demande à l'international sénégalais de prendre la parole.

La suite après cette publicité

Si en France le milieu de terrain a globalement été critiqué, il a reçu le soutien du Président sénégalais, Macky Sall, et de son capitaine en sélection, Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples. En effet, l'ancien joueur de Metz a posté une story sur Instagram avec plusieurs photos du sacre en Coupe d'Afrique avec le Sénégal, accompagné de la légende : «monsieur Idrissa Gana Gueye, vos choix doivent être respectés et non interprétés. Forza Frattelo.»