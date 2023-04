Stade Rennais - RC Lens : les compositions officielles

La course à l’Europe continue en Ligue 1 avec un choc ce samedi soir au Roazhon Park, le Stade Rennais accueille le RC Lens pour la 29ème journée de Ligue 1 (suivez le match en direct sur FM). Le 3ème face au 5ème, une équipe qui chasse la seconde place du seconde et une autre qui veut recoller à la course au podium. le RC Lens peut, lors de cette 29ème journée, mettre un grosse pression sur l’OM qui a fait nul ce vendredi soir à domicile contre Montpellier. Ils reviendraient à égalité de points avec le club phocéen en cas de victoire. Le Stade Rennais, lui, est à quatre points de Monaco, 4ème. Avec un succès à domicile, ils reviendraient à un point de l’ASM et quatre de leur adversaire du soir. Après une période compliquée pour chacun des clubs, les hommes de Genesio et ceux d’Haise ont sur se remettre à l’endroit avec une victoire contre le PSG pour les premiers et deux succès de rangs pour les seconds avant la trêve.

Du côté des compositions, Terrier est toujours absent côté Rennais et Xeka ratera aussi le match de ce soir. Ce sera un 3-5-2 dans la continuité de la victoire au Parc des Princes contre le PSG. Avec une triplette Omari, Theate, Wooh derrière, un milieu Ugochukwu, Bourigeaud, Doué au milieu et Kalimuendo, Toko Ekambi pour former la paire offensive. Du côté des Lensois, peu d’absents importants et Haise continue lui aussi avec sa défense à 4. Gradit, Danso en défense centrale, le duo Fofana-Samed au milieu devant la défense. Thomasson derrière Openda, Sotoca et Fulgini sur les côtés.

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mandanda - Omari, Wooh, Theate - Traoré (cap.), Ugochukwu, Bourigeaud, Doué, Meling - Toko Ekambi, Kalimuendo.

RC Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Danso, Medina - Samed, Fofana (cap.) - Sotoca, Thomasson, Fulgini - Openda.