Ligue 1 : l’OM concède le nul contre Montpellier au Vélodrome

Après une semaine marquée par la trêve internationale, l’OM accueillait Montpellier dans un Derby du sud de la France pour lancer la 29e journée de Ligue 1. L’objectif était simple pour les hommes de Tudor : renouer avec le succès au Vélodrome, puisqu’ils n’y ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 14 janvier dernier, contre Lorient (3-1). Mais contre une équipe héraultaise en pleine forme et sur trois victoires consécutives, la tâche a rapidement été compliquée, car Nordin, lancé par Wahi à la limite du hors-jeu, ouvrait le score et glaçait le Vélodrome (1-0, 12e). Les Olympiens ont bien réagi, mais se frottaient au bloc défensif du MHSC. Jusqu’à une main de Sakho dans la surface, entré à la place de Kouyaté en cours de jeu, signalée par le VAR. Guendouzi pouvait alors remettre les compteurs à zéro (1-1, 44e).

Tout était à refaire en seconde mi-temps, tandis que l’Olympique de Marseille insistait dans le camp adverse. Mais se découvrait également puisque Khazri s’offrait la meilleure occasion de la deuxième période, mais sa tête a échoué au ras du poteau gauche (66e). Les nombreuses offensives marseillaises s’enchaînaient et Sylla a sauvé in extremis le but de la victoire marseillaise, après un centre de Kolasinac (88e). Et les Orange et Bleu pouvaient repartir du Vélodrome avec le point du nul. Un point important, puisqu’ils enchaînent un septième match sans défaite et grimpent au 11e rang. En revanche, l’OM n’y arrive toujours pas au Vélodrome, avant un déplacement à Lorient. Les Phocéens (2e) restent à six points du leader parisien et risquent de se faire rattraper par Lens, si le club nordiste s’impose à Rennes demain.

